Ağrı'da termometreler sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyle Ağrı'da ölçüldü. Vatandaşların buzlanma ve eğimli bölgelerdeki çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve bulutlu geçecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 19, Ardahan'da 17, Iğdır'da 13, Erzurum'da 10, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklıkları Tunceli'de 8, Erzincan'da 2, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Ardahan'da 7, Kars'ta 6, Iğdır'da 2 derece olması bekleniyor.
Çığ tehlikesine karşı uyarı
Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 53 ve Konaklı'da 29 santimetre ölçüldü.
Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.