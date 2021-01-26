Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve bulutlu geçecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 19, Ardahan'da 17, Iğdır'da 13, Erzurum'da 10, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Tunceli'de 8, Erzincan'da 2, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Ardahan'da 7, Kars'ta 6, Iğdır'da 2 derece olması bekleniyor.

Çığ tehlikesine karşı uyarı

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 53 ve Konaklı'da 29 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.