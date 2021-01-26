Konya, Hadim'in Eğiste Mahallesi'nde oturan Ali Sarıhan, kardeşleri Abdullah ve Serdar Sarıhan ile birlikte besicilik yaparak geçimini sağlıyor.

8 Ocak'ta Sarıhan ailesinin ağıldaki hayvanlarından 124 koyun çalındı. Hırsızlar, kamyona yükleyemediği 8 koyunu da bıçakla keserek telef etti.

Ağılda sadece 30 kuzu kaldı. Anne sütü gereken dönemde koyunları çalınan Sarıhan kardeşler ise kuzuları biberonla süt vererek beslemeye başladı. Kuzulardan bazılarını da koyunları olan yakınlarına verdi.

Koyunlar çalındı, kuzular öksüz kaldı

20 yıldır babası ve 2 kardeşiyle birlikte küçükbaş yetiştirerek geçimlerini sağlayan Ali Sarıhan, kuzulara çok zor baktıklarını anlattı:

"Kuzularımızın anne sütüyle beslenmesi gereken dönemdi ve elimizden geldiği kadarıyla biberonla süt vererek besliyoruz. 5 kuzumuz da açlıktan öldü. Bunun üzerine kuzuların bir kısmını beslemesi için koyunları olan yakınlarımıza verdik."

Sarıhan Ailesi çalınan koyunlarının bulunması ve kuzuların beslenme ihtiyacının karşılanması için yardım bekliyor.