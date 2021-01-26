Vali Sonel, il genelindeki 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa, isteklerini öğrenip karşılamak için "Annen ya da baban hayatta olsaydı ondan ne isterdin?" sorusunu da yönelttiği mektup gönderdi.

Mektubuna gönderilen yanıtları tek tek inceleyen Vali Sonel, Çamaş ilçesinde yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Vatan Yaşar Giden'in Trabzonspor forması isteğini kulüp yetkililerine iletti.

Trabzonsporlu futbolcular tarafından imzalanan forma ve futbol topunu, Giden'e ulaştırılmak üzere Vali Sonel'e gönderdi.

Forma ve futbol topu, Çatalpınar Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan tarafından küçük çocuğa teslim edildi.

Tablet ve çalışma masası da hediye edildi

Kaymakam Kılıçaslan, çocuğun formanın yanı sıra talepte bulunduğu tablet ve çalışma masasını da kendisine hediye etti.

Vali Sonel, 19 ilçede yetim ve öksüz çocukların isteklerinin yerine getirilmesini kaymakamların bizzat takip ettiğini belirtti.

Vatan Yaşar Giden'e isteklerinin teslim edildiğini söyleyen Sonel, "Çocuklarımızın istekleri devletimizin ve hayırsever dostlarımızın katkılarıyla yerine getiriliyor. Bu evladımızın mutluluğuna vesile olan Trabzonspor'umuza da hassasiyetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.