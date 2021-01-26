Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da hortum böyle görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Demre ilçesinde denizde hortum meydana geldi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Demre ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum bölge sakinlerinde korkuya neden oldu.
Hortum, Taşdibi Plajı ile Sülüklü Plajı arasında oluştu.
Yaklaşık 15 dakika havada kalan hortum ardından deniz üzerinde harekete geçti.
Tarım üreticilerini korkutan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
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