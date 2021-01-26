İda Madra Jeopark Projesi, Türkiye’nin UNESCO tescilli 2’nci jeoparkı olma yolunda ilerliyor.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi’nin iş birliği ile 2019 yılında başlatılan projenin UNESCO başvurusu 2020 yılında yapıldı.

Türkiye'deki ilk tescilli jeopark Manisa Kula'da bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

İda Madra Jeopark Proje Koordinatörü Dr. Erdal Gümüş, projenin kuş turizmine kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi:

"İda Madra Jeopark sahası içerisinde çok önemli sulak alanlar var ve bu sulak alanlarda önemli kuş gözlem yani kuş bilimi ile ilgili araştırma potansiyeli bulunuyor. Ancak bu sahaların bir kısmının tescili yok. Biz de hem bu sahaların tescil kazanarak uluslararası tanınırlığının artırılmasını hem de kuş gözlemcileri ile doğaseverlere daha iyi hizmet verilmesi için uygun biçimde tesisleştirilmesini sağlamak istedik. Bu sahaların gerekli yönlendirme ve bilgilendirme levhalarını tamamlayarak, anlamlandırılması için çalışmalarda bulunuyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

Dünyadaki 161 jeopark içinde önemli yere sahip

Gümüş, 17 bin 500 kilometrekarelik alana yayılan İda Madra Jeopark Projesi’nin, dünyada 44 ülkede bulunan 161 adet UNESCO jeoparkı içinde önemli bir yerinin olduğunu açıkladı:

"Bu sahada önemli bir granit topografyası bütünlüğümüz var. Bu bölgede granitin her halini görebileceğimiz büyük bir granit zenginliğinden bahsediyoruz. Aynı kayaç yapısı farklı yerlerde farklı kültürlerle çok farklı görünümler elde etmiş. Bunlar hem turizm bakımından ilgi çekici hem de insanlık olarak kendi medeniyetimizin nasıl kurulduğunu, taşa, toprağa nasıl hükmettik, bunları anlamak bakımından önemli."