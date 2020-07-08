Edirne KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bulgaristan ülkesinden ülkeye giriş yapan sürücülüğünü B.İ. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı Polonya plakalı tırda Bulgaristan ülkesinden ülkeye girmek üzere Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasında yakalandı.

Ekiplerce x-ray taramasına sokulan araç KOM Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince gümrük sahasında müştereken yapılan aramada; toplam 720 adet değişik marka, model ve renklerde faturasız ve beyansız kullanılmamış cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 1 milyon 569 bin 163 lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.