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Hamamlar Höyüğü yeniden su altında kaldı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesinin düşmesi ile gün yüzüne çıkan ve arkeolojik kazıların yapıldığı Hamamlar Höyüğü, son yağmurlarla tekrar yükselen suların altında kaldı.
Kentte 1977'de su altında kalan ve barajdaki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan höyükte, geçen yıl Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında, Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla Gaziantep Müzesi ortaklığında kurtarma kazılarına başlanmıştı.
Tarihi höyük, baraj yükseltme çalışmalarının ardından su tutulmaya başlanınca yeniden su altında kaldı.
Mahalle sakinlerinden Malik Ejder Vanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl kazı çalışmalarının başladığı höyüğün yeniden baraj suları altında kaldığını söyledi.
Öte yandan, bölgede yapılan incelemede, höyükte M.Ö 2. ve 1. yüzyıllara ait duvar kalıntılarının kısmen korunduğu tespit edilmişti.
Etiketler: Gaziantep Tahtaköprü Barajı Hamamlar HöyüğüSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 17:02
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