Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya gelen ve ilköğrenimini kırsal Çakırca Mahallesi'nde tamamlayan Şefik Açar, Bandırma Şehit Süleymanbey Ortaokulunun ardından o dönemki adıyla Bandırma Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu.

Ankara'da öğretmenliğe başlayan Açar, Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine mezuniyetinden 34 yıl sonra müdür olarak atandı.

"Okulum için çok çalışmamın gerektiğinin farkındayım"

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Şefik Acar, şunları söyledi:

"Tabii ki okulum için çok çalışmamın gerektiğinin farkındayım. Okulumun kadrosunu büyük ölçüde tanıyorum. Arkadaşlarımla çok şeyi başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle göreve geldim. İnşallah gelecekte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum."