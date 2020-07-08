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Boztepe'de yamaç paraşütü uçuşları yeniden başladı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun gözde turizm mekanlarından Boztepe'de, Covid-19 nedeniyle verilen aranın ardından, yamaç paraşütü uçuşlarına yeniden başlandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe'de gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına Covid-19 salgını nedeniyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, yapılacak pist ve çevre düzenleme çalışmalarıyla Ordu'nun önemli turizm noktalarından biri Boztepe'ye turist ziyaretinin artmasının hedeflendiği kaydedildi.
Etiketler: ordu boztepe ordu haber Yamaç paraşütüSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 16:36
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