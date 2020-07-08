Kent genelinde 130’u endemik olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapan Ordu, eşsiz doğasıyla da görenleri büyülüyor.

Özellikle yaz aylarında yaylalarda ve yüksek rakımlı arazilerde, yeşilin her tonunu barındıran alanlarda yetişen yüzlerce farklı çiçek, eşsiz manzaranın seyrini değiştiriyor.

[Fotoğraf: İHA]

Akkuş ilçesinin dağlık bölgelerinde Haziran ayı içerisinde yetişen ve yaklaşık 20 günlük ömrü olan ‘Akkuş zambağı' da ilk olarak 1993 yılında tespit edildi. Yaklaşık 5 yıllık çalışmaların ardından literatüre alınan, Latince adı lilium Akkusianum olan ve 1 buçuk metrelik boyu ile bölgede yetişen bitkiyi kopartanlar ise her bir kökü için 73 bin 747 lira ceza ödeyecek.

Akkuş İlçe Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yaklaşık 20 gün ömrü olan bitkinin ilk olarak 1993 yılında orkide uzmanları tarafından fotoğraflandığı, aradan geçen 3 yılın ardından farklı bir kişi tarafından bölgeden örnek alındığı ve 1998 yılında toplayıcısı tarafından bilim dünyasına tanıtıldığı öğrenildi.