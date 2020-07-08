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Samsun'da tedbirlere uymayan 637 araç sürücüsüne ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 637 araç sürücüsüne 260 bin lira para cezası uygulandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı yerlerinde toplu ulaşım araçlarını denetledi.
Denetlenen 6 bin 120 araçtan 5'i trafikten men edildi, servis güzergahı dışında faaliyet gösteren, korsan taşımacılık yapan ve muayene sürelerini 2 defa geçiren 630 araca da 247 bin lira idari para cezası uygulandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulmayan ile maskesiz yolcu taşıyan 7 toplu ulaşım aracının sahibine de 13 bin lira ceza yazıldı.
Etiketler: samsun haber koronavirüs tedbirleri samsun koronavirüsSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 16:53
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