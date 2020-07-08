Anma programı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında başkanlığın bahçesinde gerçekleştirildi.

Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, programda yaptığı konuşmada, tarihi süreçte hep hakla batılın, iyiyle kötünün, doğruyla yanlışın mücadele ettiğini, Hazreti Adem'den beri süren bu mücadelenin tüm coğrafyalarda görüldüğünü ifade etti.

"Köklü bir milletiz, köklü bir devletiz. Bin yılı aşkındır var olan bir devlet geleneğine sahibiz" diyen Ünal, Türk milletinin tarih boyunca mukaddesatına ve değerlerine saldırının nerden ve nasıl geleceğini tahmin edebilme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

"Kurtuluş Savaşımız bunu göstermiştir"

"Kurtuluş Savaşımız bunu göstermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin vermiş olduğu mücadele de bunu gösterir" ifadesini kullanan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu millet o gün memleketinin işgal edileceğini, devletine saldırılacağını, mukaddesatına el sürüleceğini görmüştür ve bunun karşısında durmuştur."

Ünal, her zaman hakkın yanında olduklarını belirterek, "Allah bizi haktan, adaletten ve hakkaniyetten ayırmasın. Bazıları gibi hak olduğunu zannedip de batıla hizmet edenlerden etmesin" dedi.

Tüm şehitleri rahmetle anan Ünal, "Onların kanının rengi bizim bayrağımıza renk olmuştur. O şehadet bizim geleceğe güçlü şekilde gitmemizi sağlamıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun liderliğinde 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede katkısı olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Anma programının ardından "Arşiv Belgelerine Göre 'Devlet Millet El Ele Birlikte İstiklale' Temalı Sergi"nin açılışı Başkan Ünal tarafından yapıldı.