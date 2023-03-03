Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tırı, kullanılan yeni nesil teknolojik sistemler aracılığıyla kontrolden geçirdi.

Kontrol esnasında aracın altında, şüphe uyandıran şeffaf renkli paketler bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli araç, x-ray taramasına sevk edildi. Söz konusu aracın, x-ray sırasına girmek yerine veterinerlik kontrolüne tabi araçların bulunduğu yere yönelerek bu alana park etmesi de ekiplerin dikkatini çekti.

Araç dorsesinin altında bir şahsın bulunduğunu fark eden ekipler, araca doğrudan müdahalede bulundu. Fiziki olarak ve kapalı devre kamera sistemleriyle izlenen araç şoförü ve beraberindeki şahsın gümrüklü sahanın dışına çıkmaya çalıştığı görüldü.

Bunun üzerine araç, ekipler tarafından detaylı arandı. Yapılan kontrollerde, aracın önceden şüpheli görülen kısımlarında 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken şüpheli iki kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.