Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde Toz Taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Deprem bölgesinin doğusunda yağış bekleniyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 9, en yüksek 22 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 24 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 9, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da toz taşınımı bekleniyor. Kentte bugün yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 15 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 12, en yüksek 21 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da toz taşınımı bekleniyor. Kentte bugün yağış görülecek. Hava sıcaklığının bugün en düşük 13, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 26 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da toz taşınımı bekleniyor. Kentte bugün yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 24 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 26 derece olması bekleniyor.
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