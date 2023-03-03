Deprem bölgesinin doğusunda yağış bekleniyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 9, en yüksek 22 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 24 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 9, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da toz taşınımı bekleniyor. Kentte bugün yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 15 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 12, en yüksek 21 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da toz taşınımı bekleniyor. Kentte bugün yağış görülecek. Hava sıcaklığının bugün en düşük 13, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 26 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da toz taşınımı bekleniyor. Kentte bugün yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 24 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 26 derece olması bekleniyor.