Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Zeynep Y. idaresindeki otomobil, otoyolun İstanbul İstikameti Gölyaka mevkisinde önünde seyreden Mehmet S. idaresindeki plakalı kamyonete çarparak ters döndü.

Bu sırada aynı istikamette giden Murat G. yönetimindeki yolcu otobüsü, ters dönen otomobil ile kaza nedeniyle yavaşlayan Serhat D'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Ahmet Yılmaz ve Ayşe Çüldür hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Elanur Y., Hayriye Y. ile hafif ticari araç sürücüsü Serhat D. ile yanındaki Nazan T., Semra D., Servet D. ve Canan Semra S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otoyol yeniden ulaşıma açıldı.