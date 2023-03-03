Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 06:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaşanan depremin bölgede yıkıma sebep olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Son Dakika
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