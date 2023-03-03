Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Tuncay Ünlü yönetimindeki motosiklet, Karayaka beldesi yakınlarında E.T. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan E.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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