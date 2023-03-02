Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin adı kullanılarak ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Belediye veya kurumun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu olmadığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz."