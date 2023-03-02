Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da patlayan rögar kapağı caddeyi göle çevirdi
İstanbul Kartal'da cadde üzerindeki İSKİ'ye ait rögar kapağı patladı. Cadde göle dönerken araçlar güçlükle ilerledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde akşam saatlerinde İSKİ'ye ait rögar kapağı bilinmeyen bir nedenle patladı.
Yaşanan şiddetli patlamanın ardından rögardan taşan sular caddeyi kapladı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rögarı onardıktan sonra bölgeden ayrıldı.
O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına kaydedildi.
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