Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremin ardından Hatay'dan Alanya'ya gittiler, kazada hayatlarını kaybettiler
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Emin Zan yönetimindeki otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşaktan döndüğü sırada T.E. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki İnci Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekipleri, yaralılar Başak Güler, Ali Can Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan'ı ilçedeki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan Başak Güler ve Ali Can Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Depremin ardından Hatay'dan Alanya'da gitmişlerdi
Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gittikleri öğrenildi.
Hafif ticari araç sürücüsü T.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası Deprem
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