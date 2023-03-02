"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'ta meydana gelen merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem anı, Kahramanmaraş kent merkezindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Trabzon Caddesi'ndeki kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli sarsıntı ve bazı binaların yıkılması yer alıyor.

Kayıtlarda, sarsıntılar devam ederken yıkılan binanın enkazından çıkan toz bulutlarının caddeyi kapladığı görülüyor.