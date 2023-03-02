Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20-26 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Ankara genelinde düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 bin 850 paket kaçak sigara, 5 ton 151 kilogram tütün, 5 bin 150 bandrol, 952 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 182 şişe sahte alkollü içki, 60 puro, 46 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 39 kaçak cep telefonu, 2 dedektör ve 1 milyon 447 bin 392 sigara makaronu ele geçirildi.