Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılara göz açtırılmıyor: 37 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftadaki operasyonlarda 37 kişinin yakalandığını duyurdu.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20-26 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Ankara genelinde düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 bin 850 paket kaçak sigara, 5 ton 151 kilogram tütün, 5 bin 150 bandrol, 952 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 182 şişe sahte alkollü içki, 60 puro, 46 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 39 kaçak cep telefonu, 2 dedektör ve 1 milyon 447 bin 392 sigara makaronu ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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