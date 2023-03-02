Her biri depremi yaşayan işitme engelli afetzede...

Korkuyu ve tramvayı atlatmaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Burdur'daki Safahat Yurdu'nda misafir ediliyorlar.

Depremzedeler, o anlarda yaşadıklarını yurtta gönüllü olarak hizmet veren İşaret Dili Tercümanı Yakup Acar aracılığıyla anlattı.

"Eşimi, çocuklarımı aldım çıktım, 35 yakınımı kaybettim"

Depreme Adana'da yakalanan 46 yaşındaki Agah Oktay Özkan yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Deprem olduğunda apar topar eşimi, çocuklarımı aldım dışarı çıktık. Sonra anne babamı aradım, abimi aradım abime ulaşamadık. Sonra öldüğünü öğrendimi 35 yakınımı kaybettim."

"Bir arkadaşımı enkazdan çıkardık, yakınlarımı kaybettim"

Kahramanmaraş'ta yaşayan Halil Boyraz, depremden ailesiyle birlikte kurtuldu ama yakınlarını kaybetti.

"Deprem olduğunda hemen bir yere çöktük, sonra dışarı çıktık dışarı da çok soğuktu. Sarıldık, eşim de çok ağladı. Bir arkadaşımı enkazdan kurtardık yardım ettik. Arkadaşlarımın burda olması moral oluyor. Allah razı olsun milletimizden, devletimizden."

"Yurtta depremin etkisini daha kolay atlatıyoruz"

Emine Kellecioğlu Kahramanmaraş'ta yakalandı depreme. O anlarda yaşadıkları korkuyu üzerlerinden atmaya çalıştıklarını söyledi.

"3'te uyuduk bir saat sonra deprem oldu. İlk sarsıntıda direkt uyandık. Çok sallantı vardı herkesi uyandırıp dışarı çıktık. Burda sohbet muhabbet olunca işitme engelli arkadaşlarımla daha kolay atlatıyoruz. Kimseyle konuşamıyordum. Devletimize çok teşekkür ediyoruz."

