Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 23:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem saat 23.16'da meydana geldi.
Yerin 7,84 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde oldu.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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