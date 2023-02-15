Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapalıçarşı esnafı, Çinli arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli ekip, Kapalıçarşı'yı gezdi. Esnaf, arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı.
Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çin'den Türkiye'ye gelen ekip, deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamladı.
İstanbul'da bulunan Çinli ekip, gezmek için gittiği Kapalıçarşı'da esnaf tarafından alkışlarla karşılandı.
Çinli personel de alkışlara ellerini birleştirip teşekkür ederek karşılık verdi.
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