Günlerce uykusuz çalışanlar, elleriyle beton yığınlarını aralayanlar. Onlar, enkaz altındakiler gün ışığına kavuşsun diye elleriyle kuyu kazanlar...

Arama kurtarma ekipleri, enkazın başında saatlerce bir sese, bir nefese ulaşmak için mücadele ediyor. Yeri geldiğinde elleriyle kazıyor, parmakları kırılsa da bu mücadeleyi bırakmıyorlar.

Ekipler, depremin ilk anında ailelerini, sevdiklerini geride bırakarak gitti bölgeye. Depremzedelere umut ışığı olmak istediler.

Alper Pamir de yarı yıl tatili için Malatya'daydı. Hayat apartmanı enkazında kalanlara hayat verdi. Elleri yaralandı ama mücadeleyi bırakmadı.

Elleri kazma kürek oldu

Çoğu zaman hassas davranmak gerekti enkaza. Kazma da kürek de elleri oldu. Beytullah Temiz, ekibiyle birlikte 140'ıncı saatte 27 yaşındaki Muhammet Habib'e ulaştı. 10 saatlik zorlu uğraşta yaralanan ellerini hiçbiri önemsemedi.

Son bir kişi sağ çıkana kadar onların mücadelesi sürecek. Toprağı milim milim kazanlar, mucizeleri gerçeğe dönüştürmeye devam edecek.

Kamera: İsmail Dostoğlu

Dron: Altan Ayhan