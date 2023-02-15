Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Portekizli arama kurtarma ekibi Antakya’daki çalışmaları sırasında enkaz altından bir köpeği kurtardı.

Kurtarma çalışması sırasında ekip köpeğe, ‘hadi dostum’ (anda amigo) diyerek onu cesaretlendirdi.