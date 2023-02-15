Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Portekiz'den gelen ekip enkazdan bir köpeği kurtardı: Hadi dostum
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Portekiz’den yardıma gelen ekip, Antakya’daki arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir köpeği kurtardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Portekizli arama kurtarma ekibi Antakya’daki çalışmaları sırasında enkaz altından bir köpeği kurtardı.
Kurtarma çalışması sırasında ekip köpeğe, ‘hadi dostum’ (anda amigo) diyerek onu cesaretlendirdi.
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