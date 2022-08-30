Peribacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, yer altı şehirleri gibi doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri olan Kapadokya 30 Ağustos Zafer Bayramı ile yine yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Sepetlerinde Türk bayrakları asılı balonlar, peribacaları üzerinde süzüldü.

Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla "Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"nü ölümsüzleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Gökyüzündeki coşkuya dünyanın en büyük figürlü bayrak balonuyla katılıyoruz"

Türk bayrağı figürlü balonuyla havalanan balon pilotu Halis Aydoğan, "30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaktadır. Dünyada balonculuğun merkezi Kapadokya'da da 30 Ağustos'ta bölgedeki balonlarımız bayraklar ile uçtu. Ayrıca biz de gökyüzündeki coşkuya dünyanın en büyük figürlü bayrak balonuyla katılıyoruz" dedi.

Pilot Ramazan Kuruoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutladıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Almanya'dan gelen gurbetçi Yavuz Timur ise "İlk defa Kapadokya'ya geldim. Balona binmek çok güzeldi. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimiz burada mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz" diye konuştu.