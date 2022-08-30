Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da feci kaza: Tırla kamyon çarpıştı
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen kazada tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Devrek'ten Mengen yönüne giden Abdullah Terlemiş idaresindeki tır, Çubuk köyü yakınlarında Ahmet Tepe yönetimindeki tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyondaki bazı tomruklar yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü ise yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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