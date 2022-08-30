Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de 5 katlı binada yangın: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın da kısa sürede söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi Lise Sokak'taki 5 katlı bir binanın 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bir yandan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri diğer yandan binanın bazı katlarında dumandan etkilenen ve mahsur kalan 1'i bebek 3 kişiyi tahliye etti.
[Fotoğraf: AA]
Dumandan etkilenen 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yola açtı.
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