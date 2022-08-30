"TEKNOFEST Karadeniz" Samsun'da başladı
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Yurt dışı ve yurt içinden binlerce kişi, festivali seyretmek için yoğunluk oluşturdu.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda başladı.
Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
Festivalde yerli ürünler sergileniyor
TEKNOFEST Karadeniz'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.
Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.
Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yapacak
Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.
TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.
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