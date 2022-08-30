Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda başladı.

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

Festivalde yerli ürünler sergileniyor

TEKNOFEST Karadeniz'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

[Fotoğraf: AA]

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yapacak

Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.

[Fotoğraf: AA]

TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]