Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa'da şimdiye kadarki en büyük dinozor iskeleti: Portekiz'de bulundu
[Fotoğraf: Lizbon Üniversitesi]
Avrupa'da şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük dinozor iskeleti keşfedildi. Portekiz ve İspanya'dan oluşan araştırma ekibi yaklaşık 25 metre uzunluğunda iskelet kalıntıları ortaya çıkardı.
Avrupa'da şimdiye kadarki en büyük dinozor iskeleti bulundu.
Portekiz'in Pombal bölgesinde Portekiz ve İspanya'dan araştırmacılar dev bir dinozorun kalıntılarını ortaya çıkardı.
Paleontologlar, dinozorun yaklaşık 25 metre uzunluğunda göründüğünü belirtiyor.
Avrupa'da şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük dinozor iskeletleri arasında sayılabileceğini söylüyor.
Kazı alanında bulunan fosilin fotoğrafları Lizbon Üniversitesi tarafından paylaşıldı.
Fosilin dinozorların en büyük türü olan saropod kalıntıları olduğu düşünülüyor.
Bilim insanları dinozorun yaklaşık 145 milyon yıl önce yaşamış olan brachiosaurus cinsinden olduğundan şüpheleniyorlar.
Etiketler: Avrupa Birliği İspanya Portekiz
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