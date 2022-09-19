Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da balon turlarına "rüzgar" engeli
[Fotograf: AA]
Doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra rekreasyon etkinlikleriyle de bilinen Kapadokya'da, sıcak hava balon turu, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
Turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını gökyüzünden izlemelerine olanak sağlayan sıcak hava balon turları, bölgede zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle yapılamadı.
Yetkililer, rüzgarın hızını dindirmesiyle turların yarın gün doğumunda yeniden başlayacağını bildirdi.
Yılda ortama 250 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu dönemlerde uçuşlar askıya alınıyor.
Bölgedeki balon uçuşları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü'nün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.
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