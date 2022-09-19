Nişanca Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine bu sırada silahla ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, 2 polis memuru yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

19 Eylül 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 10.50 sıralarında Fatih ilçemiz Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak’ta kimlik uygulaması yapan Emniyet ekibimize, kimlikleri sorulan 2 şüpheli şahıstan biri olan G.G. tarafından ateş açılmıştır.

Olayda 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Yapılan çalışmalarda; G.G adlı şahsın bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.M. adlı şahıs ile 06.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi’nde G.G adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü; S.T ve A.T adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir.

2 farklı kasten öldürme ve 2 yaralama olayının şüphelisi G.G’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yaralanan polis memurlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz.