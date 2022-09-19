Hamidiye Mahallesi'nde bir grup işçi, bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı.

Şerefenin çevresine dizilecek korkuluk parçalarını yukarıya taşımak istemeyen işçiler, kendilerine tehlikeli bir yol seçti.

Çevresine iskele kurulan minareden aşağıya bir ip sarkıtıldı, ipin bir ucuna beton kalıp bağlandı.

İskelenin üzerine çıkan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan, sırayla ipe tutunup kendilerini aşağıya bıraktı. Bu sayede beton kalıplar minarenin tepesine çekildi.

İşçilerin canlarını hiçe saydığı çalışmada bir kaza yaşanmadı.