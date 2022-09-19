Davutlar ile Ağaçlı Mahallesi arasında kalan karayolunda farklı yönlerde seyir halinde bulunan B.K idaresindeki tır ile M.D. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

İddiaya göre tır sürücüsü B.K, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarpıp durabildi. O esnada yoldan geçen otomobil de tıra çarparak durabildi.

Kazada kimse yaralanmazken, karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.