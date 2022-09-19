Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da otomobil ile tır çarpıştı: Yol trafiğe kapandı
[Fotograf: DHA]
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken yol bir süre trafiğe kapandı.
Davutlar ile Ağaçlı Mahallesi arasında kalan karayolunda farklı yönlerde seyir halinde bulunan B.K idaresindeki tır ile M.D. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
İddiaya göre tır sürücüsü B.K, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarpıp durabildi. O esnada yoldan geçen otomobil de tıra çarparak durabildi.
Kazada kimse yaralanmazken, karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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