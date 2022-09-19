Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Amasya'da yolcu otobüsüyle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: DHA]
Amasya'da yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araçta bulunan İsmail Tural ile Ömer Bıyık hayatlarını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Suluova ilçesi Çeltek mevkisinde meydana geldi.
Amasya'dan Çorum istikametine giden Kaşif Erkoç idaresindeki yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen İsmail Tural'ın kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü İsmail Tural ile yanındaki Ömer Bıyık ve yolda ağaca çarparak durabilen otobüsteki 8 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Tural ve Ömer Bıyık, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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