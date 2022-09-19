Olay saat 20.00 sıralarında Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Kervan Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi.

Mehmet Şen idaresindeki yolcu minibüsü, Kalıcı Konutlar istikametine giderken, iddiaya göre yol verme nedeniyle motosikletteki iki kişi ile tartışma yaşandı.

Minibüsün önüne geçen motosiklettekiler, sürücüye hakaretlerde bulunarak aracı durdurmasını istedi. Minibüs sürücüsü Şen yoluna devam edince, motosiklette bulunan yolcu tabanca ile 3 el ateş etti.

[Fotoğraf: DHA]

1 şüpheli yakalandı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

Silah sesini duyan minibüsteki yolcular paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme ve kamera kayıtlarından şüphelileri tespit etti.

Motosikletten ateş eden saldırganın Ü.Ç. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir noktada yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken, kaçan motosiklet sürücünün de yakalanması için çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Ateş etme anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay, hem isabet alan minibüsün hem de arkasından gelen başka bir özel halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın ardından aracın yanına giden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Araçlarımız seyir halindeyken, aracımıza arkadan ateş ediyorlar. Yolcular içindeyken ateş ediliyor. Tabi adli bir durum" dedi.