Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinden başlayarak kademeli düşeceği, hafta ortasından itibaren yağışlarla tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı havanın gelecek hafta başına kadar süreceği, hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık değerlerinin kademeli olarak Ankara ve İstanbul'da 20, Diyarbakır'da 31, Antalya'da 26, İzmir'de 24, Samsun'da 22 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Kuzey kesimler ağırlıklı, hafta ortasına kadar görülecek sağanağın, haftanın ikinci yarısında kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere hemen hemen tüm yurtta etkili olması bekleniyor.

Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi gerekiyor.