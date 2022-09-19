Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı
[AA (Arşiv)]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe merkezindeki bir eğlence merkezinde Ümit Z. Kenan Ç, Çetin K. ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ümit Z, Kenan Ç. ve Çetin K. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümit Z. ve Kenan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beylikova ilçesinde yakalandı.
Etiketler: Eskişehir
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