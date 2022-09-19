Bağdat Caddesi'nde ilerleyen ticari taksi, yolcu almak için sağa yanaştı. Bu sırada aynı istikamette seyreden otomobil duramayarak taksiye arkadan çarptı.

Taksi, kazanın etkisiyle savrularak park halindeki bir otomobile çarptı. Taksiye binmeye çalışan kişi ile diğer otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından caddede trafik normale döndü.

[Fotoğraf. DHA]