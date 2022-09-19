Gebze'de TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde kaza meydana geldi.

Asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracıyla birlikte TEM Otoyolu’na girdi.

Sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından aracını bırakarak kaçmaya başladı. Duran otomobilin arkasından gelen 5 araç birbirine girdi, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sigorta ve muayenesi olmadığı için kaçmış

Ekipler, kazaya karışan araçları emniyet şeridine çektirerek yol üzerinde önlem aldı.

Otomobilin plakası üzerinde yapılan sorguda, aracın sigortasının ve muayenesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Şüphelinin otomobili bağlanarak otoparka çekildi, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kazaya karışan diğer araçlar da çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.