Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan plastik kasa ile palet ve kimyasal maddelerin depolandığı iş yerinin bodrum katında dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin su ve köpük ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı iş yerinden dumanların yükseldiği görüldü.

Söndürme çalışmaları 20 saat sürdü

Yangın alanındaki yoğun duman nedeniyle iş yerinin yanında bulunan 10 katlı bina da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tedbir amacıyla olay yerinde bekledi. Kızılay ekipleri de seyyar arabayla yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

İtfaiyenin yaklaşık 20 saat süren çalışmalarını tamamlamasının ardından belediye ekipleri olay yerinde temizlik yapmaya başladı.