Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 02:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da iki grup arasında kavga: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Side Mahallesi 1003 sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler ellerinde bıçak ve soplarla birbirine saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçak ve sopayla yaralanan 7 kişi, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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