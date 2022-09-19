Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde tarihi fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.