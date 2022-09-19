Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tarihi fırında yangın
[Fotograf: DHA]
İstanbul Zeytinburnu'nda tarihi bir fırında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde tarihi fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
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