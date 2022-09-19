Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 05:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
D.İ. idaresindeki otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki korkuluklara ve aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile aynı otomobilde bulunan S.N. olay yerinde hayatını kaybetti.
İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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