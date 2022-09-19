Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 07:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabataş-Bağcılar tramvayında seferler aksadı
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan trafik kazası nedeniyle tramvay seferleri bir süre kesintiye uğradı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kara yolu aracı kazası meydana geldiği belirtildi.
Hattın seferleri bir süreliğine Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı. Sefer yapılamayan Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildi.
Bölgede yapılan çalışmaların ardından seferler normale döndü.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 19, 2022
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/TJM8IvqL5V
Etiketler: İstanbul Raylı Sistem Ulaşım
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