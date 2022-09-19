Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Malatya'da kaçakçılara geçit verilmiyor. Polisin yaptığı arama sonucu bir kamyondan 7 milyon 340 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) çıktı, sürücü gözaltına alındı.
Malatya-Adıyaman kara yolunda çalışma yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sürgü uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 7 milyon 340 bin makaron ele geçirdi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Malatya Kaçakçılık Makaron
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