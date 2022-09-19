Uşak’a özgü imal edilen baklava, “Uşak baklavası” adıyla üretilip pazarlanabilecek.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir, Uşak’ın yöresel ürünlerin coğrafi işaretle tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik değerinin artması için UTSO olarak aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Kentte 7 ürün coğrafi işaret aldı

Yakın zamanlara kadar sadece evlerde yapılan ve her katına ceviz içi ekilerek en az 60-70 katlı olarak yapılan “Uşak Baklavası” ismi UTSO’nun başvurusu üzerine Uşak’a özgü coğrafi ürün olarak tescil edildi.

Yine UTSO’nun başvurusu üzerine daha önce; Uşak tarhanası, Eşme kilimi, Uşak halısı, gelin tatlısı, helva ve haşhaş ezmesi Uşak’ın coğrafi ürünleri olarak tescillenmişti.

[Fotoğraf: İHA]

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, yöresel ürünlerin coğrafi işaretle tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik değerinin artması için çalıştıklarını belirtti.

Uşak’a özgü ürünlerin coğrafi işaret alarak üretilmesi ve pazarlanmasını sağlamak için UTSO olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kandemir, "İlimizin kültürel değerlerini koruma altına almak için çalışmalar yaptık. Artık Uşak helvası ve Uşak gelin tatlısı (Gelin helvası, kırmızı helva) tescillenmiş ürünler arasında yer alıyor. Uşak tarhanası, Eşme kilimi ve daha önce tescili odamız tarafından alınmış Uşak halısından sonra geçtiğimiz yıl, gelin tatlısı, helva, haşhaş ezmesi ve ev baklavasının da korunması ve markalaşması için gerekli girişimleri başlatmıştık. Bu girişimlerimiz olumlu sonuçlandığı için çok mutluyuz” dedi.