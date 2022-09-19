Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Büyükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz mevkiinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
İhbar gelir gelmez bölgeye yönlendirilen helikopterler ile kara ekipleri, alevlerin yerleşim yerlerine ilerlemesinin önüne geçti.
Yangın ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Karadan ve havadan soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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